Еще одна звезда футбола готова поехать в Саудовскую Аравию

Наставник “Ювентуса” Массимилиано Аллегри может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

Как пишет источник, 55-летний тренер готов рассмотреть выгодное предложение от одного из местных клубов.

В то же время “Ювентус” начал подыскивать замену тренеру. В числе кандидатов есть Антонио Конте и Игорь Тудор, которые находятся без работы.

В прошлом сезоне “Ювентус” занял седьмое место в Серии А. Контракт Аллегри истекает через два года.