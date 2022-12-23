Экс-тренер "Челси" возглавил сборную Замбии

Бывший наставник “Челси” Авраам Грант стал новым главным тренером сборной Замбии.

Как сообщили на сайте Федерации футбола Замбии, 67-летний наставник из Израиля поставил подпись под двухлетним контрактом с опцией продления на один год.

На должности наставника африканской сборной Грант сменил Алешу Асановича.

Отметим, что с 2014 по 2017 год Грант работал главным тренером сборной Ганы.