Экс-наставник "Реала" и "Баварии" перенес операцию на сердце

Легендарный немецкий тренер Юпп Хайнкес перенёс операцию на сердце.

Как рассказал сам бывший тренер “Реала” и “Баварии”, сейчас он находится в Дюссельдорфе.

По его словам, после операции провёл две недели в отделении интенсивной терапии.

“Это самый ужасный момент в моей жизни. Я не мог спать, мне казалось, что я умираю в мучениях. Хочу поблагодарить всех, кто помог мне встать на ноги”, - сказал тренер.

Отметим, что 77-летний Хайнкес выигрывал Лигу чемпионов с “Реалом” и “Баварией”.