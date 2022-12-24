Экс-наставник "Реала" и "Баварии" перенес операцию на сердце
Новости футбола Сегодня, 06:00
Фото: твиттер Баварии/Автор неизвестен
Легендарный немецкий тренер Юпп Хайнкес перенёс операцию на сердце.
Как рассказал сам бывший тренер “Реала” и “Баварии”, сейчас он находится в Дюссельдорфе.
По его словам, после операции провёл две недели в отделении интенсивной терапии.
“Это самый ужасный момент в моей жизни. Я не мог спать, мне казалось, что я умираю в мучениях. Хочу поблагодарить всех, кто помог мне встать на ноги”, - сказал тренер.
Отметим, что 77-летний Хайнкес выигрывал Лигу чемпионов с “Реалом” и “Баварией”.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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