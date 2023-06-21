Британский специалист Стивен Джеррард отказался от предложения из Саудовской Аравии.

По словам наставника, переговоры действительно были и он рассматривал вариант с переездом на протяжении некоторого времени.

После тщательного обдумывания Джеррад все же решил отказаться.

Напомним, что последним клубом звездного в прошлом футболиста, а ныне наставника, была “Астон Вилла”.