Дортмундская "Боруссия" обыграла аутсайдера Бундеслиги

В матче 22-го тура чемпионата Германии дортмундская “Боруссия” на выезде обыграла “Хоффенхайм” со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Юлиан Брандт.

“Боруссия”, набрав 46 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Хоффенхайм” с 19 очками остался на 16-й позиции.

“Хоффенхайм” – “Боруссия” Д - 0:1 (0:1)

Гол: Брандт, 43 - 0:1

“Хоффенхайм”: Бауманн, Кадержабек, Фогт, Акпогума, Кабак (Бичакчич, 30), Анхелиньо, Руди (Штиллер, 78), Баумгартнер, Тохумджу (Дольберг, 65), Крамарич, Бебу (Аслани, 66).

“Боруссия” Д: Кобель, Зюле, Шлоттербек, Геррейру, Ройс (Хуммельс, 89), Джан, Беллингем, Вольф, Брандт, Аллер (Озджан, 77), Байно-Гиттенс (Мален, 64).

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