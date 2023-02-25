"Аль-Наср" нацелился на звезду ПСЖ

Саудовский “Аль-Наср” не собирается останавливаться на трансфере Криштиану Роналду.

Боссі арабского клуба вышли на связь с окружением защитника “ПСЖ” Серхио Рамоса.

Саудовский клуб надеется подписать испанца уже в конце текущего сезона.

В то же время СМИ сомневаются в том, что Рамос захочет сменить клуб, так как парижане готовят для него новый контракт.