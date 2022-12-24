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Дочь Пеле показала трогательное фото отца из больницы

Новости футбола Сегодня, 06:44
Фото: социальные сети Фото: социальные сети

Дочь легендарного бразильского футболиста Пеле Кели Насименто показала фотографию отца из больницы.

По ее словам, Пеле продолжает бороться с недугом.

“Мы все еще остается в больнице, в борьбе и с верой. Еще одна ночь вместе”, — написала она в социальной сети.

Напомним, что вчера в сети сообщили об ухудшении состояния бразильца на фоне почечной и сердечной дисфункции.

Как известно, у 82-летнего бразильца прогрессирует рак, в связи с чем ему приходится быть под наблюдением врачей.

эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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