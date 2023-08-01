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"Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов

Новости футбола Сегодня, 15:34
"Днепр-1" не сумел попасть в Лигу чемпионов Фото: инстаграм ФК "Днепр-1"/Автор неизвестен

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов украинский “Днепр-1” на выезде сыграл вничью с греческим “Панатинаикосом” со счетом 2:2. Матч состоялся в Афинах (Греция) на стадионе “Апостолос Николаидис”. По сумме двух матчей в 3-й квалификационный раунд вышел греческий клуб, который в первом матче выиграл со счетом 3:1.

На 15-й минуте счет открыл Андраж Шпорар. В середине первого тайма счет сравнял Артем Довбик. На 54-й минуте украинский клуб вывел вперед Эдуард Сарапий. В середине второго тайма счет сравнял Шпорар, который сделал дубль. На 75-й минуте украинцы остались вдесятером из-за удаления Владимира Танчика.

В 3-м раунде квалификации “Панатинаикос” сыграет против французского “Марселя”.

“Панатинаикос” Греция – “Днепр-1” Украина - 2:2 (1:1) - первый матч - 3:1
Голы: Шпорар, 15 - 1:0, Довбик, 23 - 1:1, Сарапий, 54 - 1:2, Шпорар, 69 - 2:2

“Панатинаикос”: Бриньоли, Коцирас, Магнуссон, Едвай, Хуанкар, Рубен Перес, Джуричич (Кляйнхайслер, 79), Вильена (Чокай, 66), Бернард (Вербич, 90), Шпорар (Иоаннидис, 79), Паласиос (Мансини, 46).

“Днепр-1”: Волынец (Кинарейкин, 36), Адамюк, Сарапий (Сваток, 57), Каплиенко (Когут, 69), Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок (Гуцуляк, 69), Бланко, Рубчинский (Танчик, 69), Пасич, Довбик.

Желтые карточки: Бланко (20), Кучер (41), Рубчинский (43), Паласиос (45), Пихаленок (55), Когут (87).

Красная карточка: Танчик (75).

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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