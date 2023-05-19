"Динамо" продаст бразильского хавбека

Бразильский клуб "Ред Булл Брагантино" хочет выкупить контракт Витиньо у киевского "Динамо".

Как сообщает журналист Диего Перес, переговоры о переходе хавбека на постоянной основе уже начались.

Как известно, в этом сезоне Витиньо играет за “Ред Булл Брагантино” на правах аренды.

Сам он уже заявил готовность подписать с клубом полноценный контракт.

Текущее соглашение футболиста с бразильским клубом заканчивается в конце июня 2023 года.