Динь может сменить АПЛ на чемпионат Франции

По сообщению портала Todofichajes, фланговый защитник Люка Динь, права на которого принадлежат "Астон Вилле", может продолжить карьеру у себя на родине.

"Ницца" проявляет интерес к 29-летнему футболисту, а сумма потенциальной сделки оценивается в 17 миллионов евро.

Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Динь принял участие в 24 матчах, в которых забил один гол и получил четыре желтые карточки.