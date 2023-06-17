Ди Мария решил, где продолжит карьеру

Аргентинский вингер Анхель ди Мария рассматривает возможность перехода в португальскую Примейру.

По информации инсайдера Луиса Мерло, в услугах игрока заинтересована “Бенфика”.

Еще одним потенциальным клубом аргентинца называют “Интер Майами”, в котором недавно появился Лионель Месси.

Сам футболист выразил желание продолжить свою карьеру в Европе.