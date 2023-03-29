Ди Мария может остаться в "Ювентусе" еще на один год

Переговоры “Ювентуса” о продлении контракта с аргентинским футболистом Анхелем Ди Марией продвигаются успешно.

По словам журналиста Сесара Луиса Мерло, обсуждается возможность продления соглашения до июня 2024 года, но все еще необходимо уладить некоторые детали.

35-летний аргентинец забил восемь голов и отдал семь голевых передач в 24 матчах во всех турнирах.

Несмотря на штраф из-за финансовых нарушений, "Ювентус" продолжает сохранять шансы выйти в Лигу чемпионов. В 1/4 финала Лиги Европы туринский клуб сыграет против “Спортинга”.