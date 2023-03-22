Дешам рассказал, почему Мбаппе стал капитаном сборной Фрацнии

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе назначен капитаном сборной Франции, что подтвердил главный тренер Дидье Дешам.

По его словам, вице-капитаном будет Антуан Гризманн.

Дешам отметил, что Мбаппе является ключевым игроком на поле и внутри команды, а также он готов взять на себя ответственность.

Ранее капитаном команды был Уго Льорис, который завершил международную карьеру после ЧМ-2022 в Катаре.