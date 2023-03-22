Главная Новости Дешам рассказал, почему Мбаппе стал капитаном сборной Фрацнии

Дешам рассказал, почему Мбаппе стал капитаном сборной Фрацнии

Новости футбола Сегодня, 06:19
Фото: твиттер сборной франции Фото: твиттер сборной франции

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе назначен капитаном сборной Франции, что подтвердил главный тренер Дидье Дешам.

По его словам, вице-капитаном будет Антуан Гризманн.

Дешам отметил, что Мбаппе является ключевым игроком на поле и внутри команды, а также он готов взять на себя ответственность.

Ранее капитаном команды был Уго Льорис, который завершил международную карьеру после ЧМ-2022 в Катаре.

Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Франция
Популярные новости
"Золотой мяч" Новости футбола 20 мар 2023, 15:55 Портал Goal обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола 20 мар 2023, 15:42 Месси хочет вернуться в "Барселону"
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола 20 мар 2023, 04:00 Крупная победа "Арсенала", потери "Челси" и "Тоттенхэма": результаты 28-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола 19 мар 2023, 18:04 "Барселона" вырвала победу над "Реалом" в Ла Лиге
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола 19 мар 2023, 16:15 ПСЖ неожиданно проиграл в домашнем матче Лиги 1
Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен Новости футбола 19 мар 2023, 15:30 "Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:47 Озил объявил о завершении карьеры футболиста Новости футбола Сегодня, 07:19 Наставник сборной Аргентины рассказал, сыграет ли Месси на ЧМ-2026 Новости футбола Сегодня, 07:00 Ибрагимович назвал причину, по которой не завершил карьеру после серьезной травмы Новости футбола Сегодня, 06:53 Клуб АПЛ может возглавить бывший тренер "Шахтера" Фонсека Новости футбола Сегодня, 06:47 Кварацхелия подорожал на 25 миллионов евро с начала сезона Новости футбола Сегодня, 06:19 Дешам рассказал, почему Мбаппе стал капитаном сборной Фрацнии Новости футбола Сегодня, 06:00 Футболист "Фейеноорда" рассказал, что у него выявили рак Новости футбола Сегодня, 05:54 В "Барселоне" разработали план по возвращению Месси Новости футбола Сегодня, 05:27 "Эльче" объявил о назначении нового главного тренера Новости футбола Сегодня, 05:15 "Ницца" каждый матч платит 25 тысяч евро штрафа из-за тренера
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Словакия - Люксембург 23 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Сан-Марино - Северная Ирландия 23 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Италия - Англия 23 марта 2023 года Футбол 23 мар 2023 Прогноз на матч Дания - Финляндия 23 марта 2023 года Футбол 24 мар 2023 Прогноз на матч Швеция - Бельгия 24 марта 2023 года Футбол 24 мар 2023 Прогноз на матч Франция - Нидерланды 24 марта 2023 года