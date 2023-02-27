Дембеле пожертвовал 100 тысяч евро своему бывшему клубу
Новости футбола Сегодня, 06:02
Фото: твиттер Барселоны/Автор неизвестен
Форвард “Барселоны” Усман Дембеле пожертвовал 100 тысяч евро своему бывшему клубу.
По информации RMC Sport, речь идет о клубе 4-го дивизиона Франции “Эвре”, у которого есть сейчас финансовые трудности.
Президент клуба и мер города уже поблагодарили Дембеле за его щедрость.
Отметим, что также француз помогал своему родному клубу в мае 2020 года, когда перевел деньги на поддержку медперсонала и различных ассоциаций, боровшихся с коронавирусом.
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