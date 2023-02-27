Форвард “Барселоны” Усман Дембеле пожертвовал 100 тысяч евро своему бывшему клубу.

По информации RMC Sport, речь идет о клубе 4-го дивизиона Франции “Эвре”, у которого есть сейчас финансовые трудности.

Президент клуба и мер города уже поблагодарили Дембеле за его щедрость.

Отметим, что также француз помогал своему родному клубу в мае 2020 года, когда перевел деньги на поддержку медперсонала и различных ассоциаций, боровшихся с коронавирусом.