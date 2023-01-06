Дэйли Блинд прокомментировал переход в "Баварию"
Новости футбола Сегодня, 06:00
Фото: сайт Баварии/Автор неизвестен
Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд поделился эмоциями от перехода в “Баварию”.
По словам опытного футболиста, ему не терпится дебютировать за новый клуб.
“У команды впереди самая важная часть сезона, когда мы должны бороться за титулы. Такой клуб, как ”Бавария", может выиграть любой трофей.
Именно жажда трофеев в этом клубе повлияла на мое решение о переходе. Надеюсь, что смогу помочь. Я отдам все силы для этого", - сказал он.
Напомним, что контракт Блинда рассчитан до конца сезона.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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