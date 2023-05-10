Де Хеа определился со своим будущим в "МЮ"

32-летний вратарь “Манчестер Юнайтед” Давид Де Хеа определился со своим будущим.

Как пишет The Telegraph, испанский голкипер согласен заключить новый контракт со своим клубом.

Таким образом, Де Хеа согласился на уменьшение заработной платы.

При этом в новом контракте будут прописаны различные бонусы, предусмотренные для игрока.

Ранее СМИ писали, что Де Хеа может потерять статус первого номера в “МЮ” в новом сезоне.