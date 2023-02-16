Де Брюйне протролил фанатов "Арсенала", кидавших в него пивные стаканы

Полузащитник “Манчестер Сити” Кевин Де Брюйне оригинально отреагировал на поведение болельщиков “Арсенала”.

Вчера во время матча 12-го тура АПЛ (3:1) местная публика начала закидывать бельгийца пивными стаканами.

После игры футболист опубликовал фотографию, на которой видно, как в него летят стаканы.

“Пива кому-нибудь? Спасибо”, — подписал снимок лидер “горожан”.