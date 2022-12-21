Де Брюйне подвел итоги провального для Бельгии ЧМ-2022

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне максимально расстроен игрой команды на чемпионате мира в Катаре.

Как известно, бельгийцы не вышли из группы, пропустив в плей-офф Марокко и Хорватию.

По словам хавбека “Манчестер Сити”, он и его партнеры по сборной провели “разочаровывающее мировое первенство”.

"Прошлые чемпионаты мира были для нас успешными, но ЧМ-2022 в Катаре никак нельзя поставить с ними в один ряд.

Сейчас я полностью сконцентрирован на своем клубе. Нам нужно продолжать в том же духе, что и до перерыва, и тогда у нас будут хорошие шансы побороться за титулы", - сказал он.