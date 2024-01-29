Daily Weekend. Хави и Клопп уходят, клуб из шестого дивизиона переписывает историю футбола

Минувшая неделя подарила много событий из мира футбола, как и на полях стадионов, так и за их пределами. Отдыхала только АПЛ, но зато на Туманном Альбионе прошли матчи Кубка лиги и Кубка Англии, которые подарили нам много чего интересного.

Пробежимся о том, какие любопытства преподнесла нам минувшая неделя.

Гранды прощаются с тренерами

Минувшая неделя подарила много громких новостей, связанных с отходами тренеров, причем в разных лигах. После девяти лет по окончанию сезона покидает Ливерпуль Юрген Клопп, который вернул мерсисайдцам былую славу. До него красные боролись разве что за попадание в Лигу Европы, а вот с немцем клуб выиграл почти все трофеи. Главным достижением тренера, конечно же, стало первое за 30 (!) лет чемпионство Ливерпуля, которое прервало проклятие красных и посрамило недоброжелателей.

How Jürgen Klopp reacted to each of @LFC’s goals against Norwich City 👀#EmiratesFACup pic.twitter.com/GyIQBvHLUX — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 29, 2024

Так же об отставке с поста главного тренера Барселоны по окончанию сезона объявил Хави. Легенда «блаугранас» как игрок не смог стать новым Пепом Гвардиолы для команды, за неполных три года выиграв только Примеру и Суперкубок Испании. В этом сезоне впервые под началом Хави Барселона смогла пробиться в раунд плей-оф Лиги чемпионов, а до этого два сезона подряд команда вылетала в Лигу Европы, чего не случалось аж с 2000 года!

Энтони прервал почти годовое голевое молчание

28 января 2024 года случился исторический момент – в матче 1/16 финала Кубка Англии против Ньюпорта (4:2) форвард Манчестер Юнайтед Энтони забил впервые за более чем девять месяцев. Более того, в матче против команды четвертого английского дивизиона нападающий, за которого летом 2022 года красные дьяволы заплатили Аяксу 95 миллионов евро отдал ещё и первый ассист в текущем сезоне.

It's a first @ManUtd goal of the season for @antony00 🇧🇷



Look at what it means ❤️#EmiratesFACup pic.twitter.com/eDAbDoZ59l — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 28, 2024

Мейдстоун пишет историю

Раз уж вспомнили о Кубке Англии, то нельзя упомянуть Мейдстоун Юнайтед, команду шестого английского дивизиона. На первый взгляд кажется, что это обычная команда с низов, чем она примечательна? А тем, что она стала первым представителем данного футбольного уровня Англии, которому удалось пробиться до 1/8 финала национального кубка. Примечательно, что исторический момент случился в выездном матче против нынешнего вице-лидера Чемпионшипа Ипсвич Тауна. Претендент на выход в АПЛ был повержен аутсайдером на бумаге со счётом 2:1.

Глупость недели: удаление Аркадиуша Милика

В рамках 22 тура Серии А второй Ювентус в Турине принимал предпоследний Эмполи. Казалось бы, типичная встреча лидера и аутсайдера, что может пойти не так? На 16-ой минуте «подсластил пилюлю» своей команде нападающий «зебр» Аркадиуш Милик. Поляк грубо постелился в подкате против своего визави за позицией Альберто Черри. Сначала судья оценил этот жест Милика в жёлтую карточку, но после вмешательстваVARон удалил форварда с поля. В меньшинстве Ювентус сумел открыть счёт, но за 20 минут до конца матча Эмполи сравнял цифры на табло и вывез ничью из Турина.

The Milik red card. Deserved?



pic.twitter.com/6Uv8lh43cu — Juve Canal (@juve_canal) January 27, 2024

Дебютант Кубка Азии продолжает свою сказку

Сборная Таджикистана на текущем Кубке Азии только дебютировала на континентальном первенстве, и уже смогла неплохо пошуметь на катарских полях. Ранее центральноазийская команда вышла из группы с хозяевами турнира, Китаем и Ливаном, а теперь преподнесла сенсацию уже в раунде плей-оф. Сборная ОАЭ, которая противостояла таджикам в 1/8 финала, считалась хоть и не явным, но всё же фаворитом. Но дебютант смог уже на 30 минуте открыть счёт, хоть и до победы в основное время из-за пропущенного гола на 90+5 минуте дотерпеть не удалось. Одержать триумф таджики смогли в серии пенальти, где были точнее за своих соперников и в четвертьфинале они встретятся с победителем пары Ирак – Иордания.

Байер прервал пятиматчевую победную серию

На минувшей неделе мы увидели, как прервалась cерия Байера. Текущий лидер Бундеслиги в матче 19 тура чемпионата Германии не сумел победить менхенгладбахскую Боруссию (0:0). Команда Хаби Алонсо не выиграла впервые с 10 декабря, когда на выезде разошлась миром с Штутгартом (1:1). Данной осечкой конкурента воспользовалась Бавария, которая перестреляла Аугсбург со счётом 3:2 и пребывает на расстоянии двух баллов от текущего лидера чемпионата. Но Байер всё ещё продолжает свою серию без поражений, которая в текущем сезоне насчитывает уже 28 матчей.

Матч недели: Барселона и Вильярреал устроили голевую перестрелку

Самым ярким и выдающимся матчем минувшей недели мы всё-таки выбрали матч 22 тура испанской Примеры между Барселоной и Вильярреалом. «Желтая субмарина» на 22 минуте открыла счёт, правда, из-за фола в одной из фаз атак взятие ворот после вмешательство VAR было отменено. Легальный первый гол в матче был забит в концовке первого тайма и это таки сделал Вильярреал. Во втором тайме команда Марселино закрепила своё преимущество, но Барселона таки смогла вернуться в игру, сначала выровняв счёт, а потом благодаря автоголу Байи выйти вперед. Кульминация поединка была под его конец, когда на 84 минуте Вильярреал сравнял счёт, а на девятой компенсированной минуте забил победный гол. Через три минуты футболисты «жёлтой субмарины» установили окончательный счёт – невероятные 5:3 в пользу Вильярреала.