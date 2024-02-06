Черный день для Манчестер Юнайтед. 66 лет назад случилась Мюнхенская трагедия

6 февраля 1958 года стал одним из самых трагических дней в истории футбола.

В этот черный день разбился самолет с делегацией «Манчестер Юнайтед»: игроками, тренерами, болельщиками и журналистами. Всего на борту находились 44 человека, 23 из них погибли.

Тогда Манчестер Юнайтед возвращался из Белграда с матча Кубка чемпионов против Црвены Звезды. Самолет сел на дозаправку в Мюнхене, но не смог подняться в воздух после этого. Из-за неблагоприятных погодных условий и снежной слякоти на взлетно-посадочной полосе авиалайнер с “малышами Басби” на борту врезался в жилой дом недалеко от аэропорта.

Среди выживших был Бобби Чарльтон, который со временем стал футбольной звездой мирового масштаба.

Главный тренер тогдашних Красных дьяволов Мэтт Басби восстанавливался после катастрофы около двух месяцев. Позже шотландец вернулся к тренерской работе и выиграл с Юнайтед Кубок европейских чемпионов в 1968 году.

Каждый год Манчестер Юнайтед минутой молчания вспоминает погибших в той авиакатастрофе.