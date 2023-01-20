"Челси" завершает трансфер таланта ПСВ

Вингер ПСВ Чуквунонсо Мадуэке уже точно станет игроком “Челси”.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, 20-летний игрок уже прилетел в Лондон, чтобы пройти медосмотр.

Ожидается, что контракт будет подписан уже сегодня.

За молодого игрока “Челси” заплатит около 35 млн евро.

В текущем сезоне Мудэеке практически не играл из-за травмы. Всего он провел 9 матчей, в которых забил 2 гола.