Челси заработает на Азаре несмотря на то, что последний уже закончил карьеру
Семь месяцев назад бывшая звезда Челси Эден Азар закончил карьеру, но несмотря на это, «пенсионеры» продолжат получать выгоду от бельгийца. Звучит парадоксально, но это факт.
Детали данной нетривиальной ситуации раскрылTheTelegraph. В 2019 году Азар перешел с Челси в мадридский Реал за сумму в 130 миллионов фунтов, 40 из которых – различные бонусы. Одна из надбавок поступила в лондонский клуб после того, как «сливочные» вышли в финал Лиги чемпионов, оказавшись сильнее за мюнхенскую Баварию в полуфинале.
Сумма, правда, не будет значительной и составит только пять миллионов фунтов, но в нынешнем положении Челси будет рад каждой дополнительной копейке.
Напомним, что Азар и Реал на фоне не выдающихся выступлений бельгийца на «Сантьяго Бернабеу» разорвали контракт летом 2023 года, а в октябре того же года игрок объявил об окончании карьеры.