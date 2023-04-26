"Челси" ведет переговоры с вратарем "Интера"

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, голкипер “Интера” Андре Онана хочет присоединиться к “Челси”.

По данным источника, лондонский клуб готов выплатить "Интеру" денежную компенсацию и включить в сделку своего вратаря Кепу Аррисабалагу.

“Интер” же готов продать Онану за 40 миллионов евро.

Страж ворот провел в этом сезоне в 20 матчах Серии А и пропустил 18 голов.

Кепа сыграл в Премьер-лиге 23 матча и пропустил 21 гол.