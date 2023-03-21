"Челси" уже нашел замену на случай ухода Маунта

При возможном уходе полузащитника “Челси” Мэйсона Маунта, клуб рассматривает кандидатуру хавбека “Фулхэма” Андреаса Перейры.

Как известно, лондонский клуб не может достичь договоренности со своим футболистом о новом контракте и задумывается о его продаже.

“Ливерпуль”,"Манчестер Юнайтед" и “Манчестер Сити” уже выразили интерес к Маунту.

В то же время Перейра готов продолжить карьеру в крупном клубе и может стать целью европейских грандов.