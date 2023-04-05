"Челси" установил почти 100-летний антирекорд результативности
Новости футбола Сегодня, 03:39
Фото: твиттер Челси
Этот сезон в АПЛ стал одним из наихудших в истории лондонского “Челси”.
После отставки Грэма Поттера столичный коллектив не смог победить в матче против “Ливерпуля” (0:0).
По итогам 29 матчей чемпионата в этом сезоне “Челси” забил всего 29 голов.
Такой результат является третьим худшим в истории клуба. В сезоне-1921/22 годов “синие” забили 23 гола, а в сезоне-1923/1924 - вовсе 16 голов.
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