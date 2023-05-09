"Челси" провел успешные переговоры о трансфере форварда "Баварии"

Переговоры между лондонским “Челси” и мюнхенской “Баварией” по трансферу нападающего Садио Мане начались.

Как пишет источник, в прошлые выходные в Мюнхене состоялся первый этап переговоров.

Именно “Челси” считается фаворитом на подписание сенегальского футболиста, который близок к уходу из “Баварии” после конфликта с Лероем Сане.

В этом сезоне африканец записал на свой счет 12 голов и 5 голевых передач в 36 матчах.