"Челси" планирует провести масштабную распродажу футболистов летнее трансферное окно.

Как пишет журналист Мэтт Лоу, перед началом нового сезона команду могут покинуть до десяти футболистов.

В частности, в “Челси” не рассчитывают на Пьера-Эмерика Обамеянга, Кристиана Пулишича, Хакима Зиеша, Рахима Стерлинга, Конора Галлахера и еще нескольких футболистов.

Напомним, что сейчас “синие” идут на 11-м месте в АПЛ и недавно вылетели из Лиги чемпионов.