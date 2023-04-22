"Челси" планирует провести масштабную чистку состава

Дабы соответствовать правилам финансового фэйр-плей, "Челси" планирует провести масштабную чистку своего состава до конца финансового года и продать нескольких игроков.

В частности, на “выход” могут указать форварду Ромелу Лукаку и хавбеку Кристиану Пулишичу.

Напомним, что клуб уже потратил более 600 миллионов фунтов на покупку футболистов в сезоне-2022/23, поэтому ему необходимо сбалансировать свою отчетность.

Также команду могут покинуть Хаким Зиеш, Калиду Кулибали, Рубен Лофтус-Чик, Конор Галлахер и Пьер-Эмерик Обамеянг.