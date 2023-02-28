"Челси" передумал расставаться с одним из своих лидеров

Полузащитник Н`Голо Канте продлит контракт с “Челси”.

Как известно, текущее соглашение игрока истекает в 2023 году.

Ожидается, что новый контракт с французом будет рассчитан до 2026 года. В нем также будет прописана функция продления соглашения на один сезон.

Источники пишут, что Канте прекрасно чувствует себя в английской команде и не думает над сменой клуба.

Примечательно, что ранее СМИ писали о желании клуба попрощаться с игроком.