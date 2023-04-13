“Челси” и “Ливерпуль” нацелились на чемпиона мира

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер может сменить клуб в английской Премьер-лиге.

Сейчас он выступает за “Брайтон”, но, по данным Relevo, в услугах южноамериканца заинтересованы топ-клубы АПЛ - “Челси” и “Ливерпуль”.

По данным издания, лондонцы хотели бы реализовать связку Макаллистер - Фернандес, которая в Катаре помогал сборной Аргентины выиграть чемпионат мира.

Напомним, что контракт аргентинца с “Брайтоном” рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем розыгрыше АПЛ он провел 25 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.