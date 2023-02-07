Бускетс получил крупное предложение от "Аль-Насра"

Капитан “Барселоны” Серджи Бускетс получил заманчивое предложение от “Аль-Насра”.

Как пишет Mundo Deportivo, арабский клуб готов платить футболисту 18 млн евро за сезон.

Испанцу предложили контракт на 2 года, но при желании игрока сроки могут быть пересмотрены.

В Саудовской Аравии надеются на то, что в страну приедут и другие звездные игроки, которые смогут стать амбассадорами заявки на проведение ЧМ-2030.

Недавно в “Аль-Наср” перебрался Криштиану Роналду.