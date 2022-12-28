Бускетс изменил решение по будущему в "Барселоне"

Хавбек “Барселоны” Серхио Бускетс больше не думает об уходе из команды ближайшим летом.

Как сообщает Mundo Deportivo, решение остаться капитан испанского клуба принял после разговора с главным тренером Хави.

В ходе беседы наставник убедил Серхио задуматься над продлением контракта, а тот согласился.

Ранее СМИ писали, что капитан “Барселоны” летом уйдет в один из клубов МЛС.

С 2005 году Бускетс провел за “Барсу” 696 игр.