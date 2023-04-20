Боули удивил игроков "Челси" отношением к Мудрику

Игроки "Челси" были удивлены, когда совладелец клуба Тодд Боули пригласил украинца Михаила Мудрика в раздевалку перед матчем 20-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (1:0).

Как пишет Daily Mail, для футболистов это место является чем-то "священным", поэтому это решение руководства клуба стало неожиданностью для игроков.

По данным источника, вместе с украинцем в раздевалку также пустили и людей из его окружения.

Как известно, Мудрик перебрался в “Челси” за 100 миллионов евро. Он провел 12 матчей, но голов не забивал.