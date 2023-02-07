Боссы "Реала" теряют веру в Анчелотти

Боссы “Реала" могут принять решение об увольнении Карло Анчелотти.

По информации Relevo, после последних неудач команды вера руководства клуба в итальянца надломилась.

Ожидается, что выступление на клубном чемпионате мира может стать для наставника “Реала” решающим.

Напомним, что сейчас “Реал” отстает от лидирующей “Барселоны” на 8 баллов.

Уже завтра “сливочные” будут играть с “Аль-Ахли” в полуфинале клубного чемпионата мира.