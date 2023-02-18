"Боруссия" представила новую форму: выручку передадут на помощь Турции (фото)

Дортмундская “Боруссия” показала новый комплект игровой формы, в которой команда выйдет на поле в завтрашнем матче чемпионата с “Гертой”.

Комплект выполнен полностью в черном цвете, что соответствует городу шахтёрского промысла и сталелитейного производства.

“В нашем городи больше нет угля и стали, но мы никогда не забудем людей того времени”, - говорится в описании к публикации.

Также в клубе отметили, что после матча комплекты формы продадут на аукционе, а деньги передадут пострадавшим от страшного землетрясения в Турции и Сирии.