"Боруссия" нашла усиление в "Ювентусе"

Полузащитник сборной США Уэстон Маккенни близок к тому, чтобы покинуть “Ювентус”.

Как пишет источник, сейчас футболист находится в продвинутых переговорах о переходе в дортмундскую “Боруссию”. Ожидается, что трансфер состоится в летнее трансферное окно.

Напомним, что контракт американца с туринским клубом рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне хавбек играл в аренде за “Лидс Юнайтед” который вылетел из английской Премьер-лиги.

В ситуацию с трансфером может вмешаться негативная реакция болельщиков “Боруссии”. Все дело в том, что Маккенни ранее играл за их принципиальных соперников дортмундского клуба – “Шальке”.

В прошлом сезоне в составе английского клуба Маккени провел 20 матчей и отдал одну голевую передачу.

Что касается “Ювентуса”, то клуб вряд ли будет мешать трансферу, так как дал понять, что не рассчитывает на игрока в новом сезоне. В то же время “Боруссия” крайне заинтересована в трансфере, так как команде нужно срочно укрепить центр поля после ухода Джуда Беллингема в “реал”.