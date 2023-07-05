АНГ РУ
Главная Новости "Боруссия" нашла усиление в "Ювентусе"

"Боруссия" нашла усиление в "Ювентусе"

Новости футбола Сегодня, 06:00
"Боруссия" нашла усиление в "Ювентусе" Фото: твиттер Ювентуса

Полузащитник сборной США Уэстон Маккенни близок к тому, чтобы покинуть “Ювентус”.

Как пишет источник, сейчас футболист находится в продвинутых переговорах о переходе в дортмундскую “Боруссию”. Ожидается, что трансфер состоится в летнее трансферное окно.

Напомним, что контракт американца с туринским клубом рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне хавбек играл в аренде за “Лидс Юнайтед” который вылетел из английской Премьер-лиги.

В ситуацию с трансфером может вмешаться негативная реакция болельщиков “Боруссии”. Все дело в том, что Маккенни ранее играл за их принципиальных соперников дортмундского клуба – “Шальке”.

В прошлом сезоне в составе английского клуба Маккени провел 20 матчей и отдал одну голевую передачу.

Что касается “Ювентуса”, то клуб вряд ли будет мешать трансферу, так как дал понять, что не рассчитывает на игрока в новом сезоне. В то же время “Боруссия” крайне заинтересована в трансфере, так как команде нужно срочно укрепить центр поля после ухода Джуда Беллингема в “реал”.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Боруссия Д Ювентус Бундеслига Германия Серия А Италия
Популярные новости
"Барселона" закрыла сделку по трансферу бразильского суперталанта Новости футбола Вчера, 15:15 "Барселона" закрыла сделку по трансферу бразильского суперталанта
"Ньюкасл" купил полузащитника "Милана" за 70 млн евро Новости футбола 03 июл 2023, 14:33 "Ньюкасл" купил полузащитника "Милана" за 70 млн евро
Прогноз на матч Мальта U19 - Италия U19 3 июля 2023 года Новости футбола 03 июл 2023, 04:00 Прогноз на матч Мальта U19 - Италия U19 3 июля 2023 года
Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы Новости футбола 02 июл 2023, 16:53 Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы
Килиан Мбаппе потребовал огромную сумму от "Реала" Новости футбола 02 июл 2023, 16:42 Килиан Мбаппе потребовал огромную сумму от "Реала"
Неймар стал ближе к возвращению в "Барселону" Новости футбола 02 июл 2023, 15:56 Неймар стал ближе к возвращению в "Барселону"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:35 "Арсенал" завершил самый долгожданный трансфер лета в Англии Новости футбола Сегодня, 06:00 "Боруссия" нашла усиление в "Ювентусе" Новости футбола Сегодня, 06:00 Спаллетти рассказал, когда вернется в футбол Новости футбола Сегодня, 05:35 Маунт обратился к фанатам "Челси" с важным сообщением Новости футбола Сегодня, 05:00 В ПСЖ назвали Мбаппе обманщиком Новости футбола Сегодня, 04:36 Анчелотти покинет "Реал" ради работы в сборной Бразилии Новости футбола Сегодня, 04:00 Это’О может оказаться за решеткой: на этом настаивает его дочь Новости футбола Сегодня, 03:39 Бернарду Силва твердо решил уйти из "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 03:00 Агуэро назвал топ-3 лучших форварда в истории Новости футбола Вчера, 16:55 "Монако" объявил о назначении нового главного тренера
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Израиль U21 - Англия U21 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аль-Ахли - Исмаили 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Годой Крус - Платенсе 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Испания U21 - Украина U21 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Тигре - Банфилд 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Росарио Сентраль - Эстудиантес 5 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сан-Паулу - Палмейрас 6 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 6 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Америка Минейро - Коринтианс 6 июля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ривер Плейт - Колон 6 июля 2023 года