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Бензема сыграл без повязки на руке первый раз за последние три года

Новости футбола Сегодня, 05:22
Фото: твиттер Реала/Автор неизвестен Фото: твиттер Реала/Автор неизвестен

Форвард “Реала” Карим Бензема сыграл без повязки на руке первый раз за последние три года.

Вчера француз появился на поле в товарищеской игре с “Хетафе”.

Напомним, что в 2019 году Бензема сломал мизинец в игре против “Бетиса”. Форвард отказался от операции, после чего кость срослась неправильно.

С тех пор он выходил на матчи с повязкой каждый раз.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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