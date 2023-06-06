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Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 15:36
Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии Фото: твиттер "Аль-Иттихад"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Аль-Иттихада” на официальном сайте объявила о переходе французского нападающего Карима Бензема.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался саудовскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2026 года. Зарплата форварда составит около 100 миллионов евро в год.

35-летний Бензема ранее играл за “Лион” и “Реал”. За сборную Франции сыграл 97 матчей, забил 37 голов и отдал 20 результативных передач. 4-кратный чемпион Испании, 4-кратный чемпион Франции, 3-кратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Франции, 4-кратный обладатель Суперкубка Испании, 2-кратный обладатель Суперкубка Франции, 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 4-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 5-кратный победитель Клубного чемпионата мира, победитель Лиги Наций, обладатель “Золотого мяча".

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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