Бензема перешел в клуб из Саудовской Аравии

Пресс-служба “Аль-Иттихада” на официальном сайте объявила о переходе французского нападающего Карима Бензема.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался саудовскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2026 года. Зарплата форварда составит около 100 миллионов евро в год.

35-летний Бензема ранее играл за “Лион” и “Реал”. За сборную Франции сыграл 97 матчей, забил 37 голов и отдал 20 результативных передач. 4-кратный чемпион Испании, 4-кратный чемпион Франции, 3-кратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Франции, 4-кратный обладатель Суперкубка Испании, 2-кратный обладатель Суперкубка Франции, 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 4-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 5-кратный победитель Клубного чемпионата мира, победитель Лиги Наций, обладатель “Золотого мяча".