Бекхэм назвал футболиста, который может стать одним из величайших в истории

Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм считает, что у форварда сборной Франции Килиана Мбаппе есть все для того, чтобы стать одним из величайших футболистов в истории.

“Это футболист, который больше всего меня восхищает. Килиан ещё долго будет одной из главных звёзд. Если у него получится играть на таком уровне и дальше, то он станет одним величайших футболистов и будет доминировать ещё долгое время”, - сказал он.

Напомним, что Мбаппе является чемпионом мира 2018 года. На ЧМ-2022 он стал лучшим бомбардиром, а сборная Франции уступила лишь в финале.