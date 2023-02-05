"Бавария" впервые выиграла в Бундеслиге в 2023 году

В матче 19-го тура чемпионата Германии “Бавария” на выезде обыграла “Вольфсбург” со счетом 4:2.

Победу мюнхенскому клубу принесли дубль Кингсли Комана, голы Томаса Мюллера и Джамала Мусиалы. У хозяев отличились Якуба Каминьски и Маттиаса Сванберга.

“Бавария”, набрав 40 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Вольфсбург” с 29 очками остался на седьмой позиции.

“Вольфсбург” – “Бавария” - 2:4 (1:3)

Голы: Коман, 9 - 0:1, Коман, 14 - 0:2, Мюллер, 19 - 0:3, Каминьски, 44 - 1:3, Мусиала, 73 - 1:4, Сванберг, 80 - 2:4

“Вольфсбург”: Кастельс, Борнаув, Лакруа (Каминьски, 30), ван де Вен, Пауло Отавио (Паредес, 66), Баку, Арнольд (Герхардт, 74), Сванберг, Нмеча, Виммер (Мармуш, 66), Винд (Нмеча, 74).

“Бавария”: Зоммер, Жоау Канселу (Блинд, 78), Павар, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис, Мюллер (Станишич, 60), Коман (Гнабри, 55), Сане (Тель, 60), Мусиала (Ваннер, 78).

Удаление: Киммих (54).

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