"Бавария" отказала "Реалу" в трансфере звездного игрока

Защитник “Баварии” Альфонсо Дэвис является одним из приоритетов мадридского "Реала".

По словам журналиста Флориана Плеттенберга, “королевский” клуб стремится приобрести канадского игрока, однако руководство "Баварии" категорически против такого трансфера.

В “Баварии” говорят, что он остается в команде, так как является важнейшим игроком основного состава.

В предыдущем сезоне Дэвис провел 38 матчей, забил 3 гола и сделал 8 результативных передач.