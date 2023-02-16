"Бавария" не оставляет надежд подписать капитана сборной Англии

Капитан сборной Англии Гарри Кейн остается главной трансферной целью “Баварии” ближайшим летом.

Как пишет SportBild, в немецком клубе надеются, что футболист не продлит контракт и его удастся подписать по сниженной цене.

Также известно, что в услугах футболиста заинтересованы “МЮ” и ПСЖ.

В текущем сезоне опытный футболист сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи.