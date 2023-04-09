"Барселона" выбирает между двумя нападающими
Новости футбола Сегодня, 13:35
Фото: инстаграм Витора Роке/Автор неизвестен
“Барселона” намерена усилить линию атаки в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, тренерский штаб каталонского клуба хочет подписать форварда, который станет альтернативой основному нападающему Роберту Левандовски. В связи с этим “Барса" рассматривает кандидатуры Пьера-Эмерика Обамеянга ("Челси") и Витора Роке ("Атлетико Паранаэнсе").
В нынешнем сезоне 33-летний Обамеянг провел за “Челси” 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. На счету 18-летнего Роке четыре забитых мяча в шести поединках за “Атлетико Паранаэнсе”.
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