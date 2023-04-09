"Барселона" передумала продавать звездного футболиста
Новости футбола Сегодня, 03:12
"Барселона" передумала продавать звездного футболиста
Рафинья Диас останется в “Барселоне”, руководство клуба не будет рассматривать предложения о его переходе в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник может покинуть команду после окончания сезона-2022/2023.
Рафинья перешел в “Барселону” из “Лидса” за 58 миллионов евро летом 2022 года и имеет контракт до июня 2027 года.
В текущем сезоне он провел 25 матчей, забил шесть голов и сделал четыре передачи.
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