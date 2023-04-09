"Барселона" передумала продавать звездного футболиста

Рафинья Диас останется в “Барселоне”, руководство клуба не будет рассматривать предложения о его переходе в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник может покинуть команду после окончания сезона-2022/2023.

Рафинья перешел в “Барселону” из “Лидса” за 58 миллионов евро летом 2022 года и имеет контракт до июня 2027 года.

В текущем сезоне он провел 25 матчей, забил шесть голов и сделал четыре передачи.