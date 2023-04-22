"Барселона" установила новую трансферную цель

“Барселона” определилась с новой трансферной целью на ближайшее лето.

Как пишет источник, клубу интересен крайний защитник “Бенфики” Александр Ба.

Футболист перебрался в Португалию летом 2022 года из чешской “Славии” за восемь миллионов евро.

В этом сезоне на счету 25-летнего датчанина 25 матчей , в которых он забил один гол, отдав три голевые передачи.