"Барселона" теряет ключевого футболиста перед матчем с "Реалом"

Хавбек “Барселоны” Педри пропустит из-за травмы три-четыре недели.

Об этом пишет Catalunya Ràdio.

Таким образом, молодой талант не сыграет в ответном матче Лиги Европы с “Манчестер Юнайтед”, а также пропустит игру с “Реалом” в Кубке Испании 2 марта.

В клубе ранее сообщали, что у Педри диагностировали травму задней поверхности бедра у Педри, но о сроках его восстановления не говорилось.