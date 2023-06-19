"Барселона" не сможет подписать бразильского новичка летом

Нападающий “Атлетико Паранаэнсе” Витор Роке не сможет присоединиться к “Барселоне” летом, сообщает Marca.

По сведениям источника, каталонский клуб не имеет возможности зарегистрировать контракт форварда из-за отсутствия свободного места в зарплатной ведомости. В связи с этим форвард может остаться в бразильском клубе как минимум до января 2024 года.

Ранее сообщалось, что “Барселона” договорилась о переходе игрока за 30-35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 18-летний Роке провел за “Атлетико Паранаэнсе” 25 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.