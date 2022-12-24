"Барселона" не смогла обжаловать дисквалификацию Левандовски

Дисквалификация форварда “Барселоны” Роберта Левандовски остается в силе.

Такое решение принял Административный суд по делам спорта (TAD), который отклонил апелляцию каталонцев.

Таким образом, поляк пропустит три матча в чемпионате Испании.

Напомним, что форварда наказали за поведение в игре чемпионата страны против “Осасуны” (2:1). Тогда после удаления он продемонстрировал оскорбительный жест в адрес арбитра.