"Барселона" не получит трофей даже в случае досрочной победы в чемпионате

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес планирует вручить "Барселоне" чемпионский трофей 20 мая.

Как напоминает Diario Sport, при этом клуб может стать чемпионом Испании на этой неделе, если победит "Эспаньол" и в зависимости от результатов матчей "Атлетико" и "Реала".

Несмотря на это, церемония награждения пройдет позже.

Луис Рубиалес хочет вручить кубок победителю чемпионата в день игры "Барселоны" против "Реал Сосьедад" 20 мая на "Камп Ноу".