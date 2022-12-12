"Барселона" нацелилась на одного из лидеров сборной Марокко

“Барселона” проявляет интерес к марокканскому полузащитнику “Анжера” Аззедину Унаи, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. “Барсу” привлекает Унаи, так как он является гораздо более дешевой альтернативой полузащитникам “Манчестер Сити” Бернарду Силве и Илкаю Гюндогану.

В нынешнем сезоне 22-летний Унаи провел за “Анжер” и сборную Марокко 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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